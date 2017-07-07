Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,54'lük düşüşle tamamladı.

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,54'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,54'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 542,64 puanlık azalışla 100 bin 84 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,72 değer kaybetti.

