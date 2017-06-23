Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı.
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,43'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 433,50 puan azalışla 99 bin 638 puandan kapanırken, işlem hacmi de 3,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi ise yüzde 0,99 değer kaybetti. Borsa İstanbul Ramazan Bayramı dolayısıyla Pazartesi ve Salı günü kapalı olacak. İşlemler Çarşamba günü başlayacak.
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