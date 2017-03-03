Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftanın son gününü yüzde 0,24'lük düşüşle tamamladı.

Borsa haftanın son gününü yüzde 0,24'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın son gününü yüzde 0,24'lük düşüşle tamamladı. Endeks 211,83 puanlık azalışla 89 bin 722 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,9 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kaybetti.

