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Borsa haftaya rekorla başladı
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Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa güne yüzde 0,29'lık yükselişle başladı.

Borsa güne yüzde 0,29'lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,29'lık yükselişle başladı. Endeks, 282,56 puanlık artışla 99 bin 150 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,32, holding endeksi de 0,28 değer kazandı.

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