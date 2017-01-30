Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa, haftanın ilk gününe yüzde 0,19'luk düşüşle başladı.
Borsa, haftanın ilk gününe yüzde 0,19'luk düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,19'luk düşüşle başladı. Endeks, 157,34 puanlık azalışla 83 bin 670 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti.
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