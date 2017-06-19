Borsa haftaya artıda başladı

Borsa haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,55'lik yükselişle başladı.
Borsa haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,55'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,55'lik yükselişle başladı. Endeks, 543,40 puanlık artışla 98 bin 735 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,53, holding endeksi de 0,60 değer kazandı.
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