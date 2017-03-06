Borsa haftaya 90 binin üzerinde başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,38'lik yükselişle 90 bin puanın üzerinde başladı.
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,38'lik yükselişle 90 bin puanın üzerinde başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,38'lik yükselişle 90 bin puanın üzerinde başladı. Endeks, 343,10 puanlık artışla 90 bin 65 puandan başlarken, açılışta bankacılık ve holding endeksi 0,45 yükseldi.
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