Borsa haftanın ilk iş gününü yatay tamamladı

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,08'lik hafif yükselişle tamamladı.

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,08'lik hafif yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,08'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 81,91 puanlık artışla 100 bin 522 puan oldu. Toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,21 azaldı.

