Borsa haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı. Endeks 192,67 puanlık artışla 97 bin 725 puan ile kapanırken, işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,07 değer kazandı.

