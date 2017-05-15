Borsa haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı.

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,62'lik yükselişle tamamladı. Endeks 591,40 puanlık artışla 95 bin 587 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 4,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı.

