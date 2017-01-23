Borsa haftanın ilk gününü yatay tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,02'lik hafif düşüşle tamamladı.
Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,02'lik hafif düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,02'lik hafif düşüşle tamamladı. Endeks 19,35 puanlık düşüşle 83 bin 47 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,70 arttı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.