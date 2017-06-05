Borsa haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,68'lik düşüşle tamamladı.
Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,68'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,68'lik düşüşle tamamladı. Endeks 675,93 puanlık azalışla 98 bin 191 puan, işlem hacmi de 5,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kaybetti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.