Borsa haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,68'lik düşüşle tamamladı.

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,68'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,68'lik düşüşle tamamladı. Endeks 675,93 puanlık azalışla 98 bin 191 puan, işlem hacmi de 5,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi de yüzde 1,09 değer kaybetti.

