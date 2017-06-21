Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,12'lik yükselişle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,12'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,12'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 120,85 puan artışla 99 bin 390 puan, işlem hacmi de 3,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,04 yükseldi.

