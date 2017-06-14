Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0.34'lük yükselişle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0.34'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0.34'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 336,60 puan artışla 99 bin 636 puan, işlem hacmi de 5,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı.

