Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0.99'luk yükselişle ilk defa 99 bin puan üzerinde rekor seviyeden tamamladı.
Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0.99'luk yükselişle ilk defa 99 bin puan üzerinde rekor seviyeden tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0.99'luk yükselişle ilk defa 99 bin puan üzerinde rekor seviyeden tamamladı. Endeks, 499,24 puan artarak 99 bin 442 puan, işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,09 azaldı.
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