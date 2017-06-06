Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,14'lük yükselişle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,14'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,14'lük yükselişle tamamladı. Endeks 139,57 puanlık artışla 98 bin 331 puan, işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,12 azaldı.

