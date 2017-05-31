Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,20'lik yükselişle tamamladı. Endeks 193,95 puanlık artışla 97 bin 541 puan ile kapanırken, işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,05 azaldı.

