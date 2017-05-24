Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Borsa günü yükselişle tamamladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,61'lik yükselişle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,61'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,61'lik yükselişle tamamladı. Endeks 596,29 puanlık artışla 98 bin 313 puan ile kapandı. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,84 değer kazandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş RMK Marine farklı yendi
Karabükspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor
Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti
Darbe girişiminden 4 gün sonra haberi olmuş
Teröristler yol kesip araç yaktı
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Erdoğan açıkladı: İki ilçe il oluyor
Erdoğan açıkladı: İki ilçe il oluyor
Savcılık Beştepe'yi uyardı! İkinci darbe olabilir
Savcılık Beştepe'yi uyardı! İkinci darbe olabilir
Bakanlık devreye girdi! O parayı SGK ödeyecek
Bakanlık devreye girdi! O parayı SGK ödeyecek
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
Galatasaray'a transfer yasağı geliyor
Galatasaray'a transfer yasağı geliyor
Hanefi Avcı: Devletin içinde FETÖ'cü sayısı...
Hanefi Avcı: Devletin içinde FETÖ'cü sayısı...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beşiktaş RMK Marine farklı yendi
Beşiktaş RMK Marine farklı yendi
Karabükspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor
Karabükspor'da Kayserispor hazırlıkları sürüyor
Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti
Tartıştığı arkadaşına kuru sıkı tabancayla ateş etti
Darbe girişiminden 4 gün sonra haberi olmuş
Darbe girişiminden 4 gün sonra haberi olmuş
Teröristler yol kesip araç yaktı
Teröristler yol kesip araç yaktı
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
Endonezya'da saldırı: 2 ölü
Endonezya'da saldırı: 2 ölü
Parkta dehşet: Çocuklar buldu
Parkta dehşet: Çocuklar buldu
Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'ya gidecek
Bakan Çavuşoğlu, Slovakya'ya gidecek
Gazeteci Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı
Gazeteci Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı
Başbakan May açıkladı: İngiliz ordusu teröre karşı alarmda
Başbakan May açıkladı: İngiliz ordusu teröre karşı alarmda
Manchester'daki terör saldırısına ilişkin sıcak gelişme
Manchester'daki terör saldırısına ilişkin sıcak gelişme

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English