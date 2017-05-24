Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,61'lik yükselişle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,61'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,61'lik yükselişle tamamladı. Endeks 596,29 puanlık artışla 98 bin 313 puan ile kapandı. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi ise yüzde 0,84 değer kazandı.

