Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,60'lık yükselişle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,60'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,60'lık yükselişle tamamladı. Endeks 573,75 puanlık artışla 96 bin 161 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 5,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi de yüzde 0,88 değer kazandı.

