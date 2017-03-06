Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa haftanın ilk gününü yüzde 1,47'lik yükselişle tamamladı.

Borsa haftanın ilk gününü yüzde 1,47'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk gününü yüzde 1,47'lik yükselişle tamamladı. Endeks 1,322 puanlık artışla 91 bin 44 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1.75, holding endeksi de yüzde 2.25 değer kazandı.

