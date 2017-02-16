Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,35'lik yükselişle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,35'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,35'lik yükselişle tamamladı. Endeks 304,89 puanlık artışla 88 bin 186 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,13 değer kaybetti.

