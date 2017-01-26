Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,84'lük yükselişle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,84'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,84'lük yükselişle tamamladı. Endeks 698,28 puanlık artışla 83 bin 826 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi de 0,64 değer kazandı.

