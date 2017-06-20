Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yüzde 0,06'lık hafif düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,06'lık hafif düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,06'lık hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 62,86 puan azalışla 99 bin 269 puan, işlem hacmi de 3,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kaybetti.

