Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yüzde 0,07'lik hafif yükselişle tamamladı.
Borsa günü yüzde 0,07'lik hafif yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,07'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks 58,18 puanlık artışla 86 bin 295 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 5,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,24 arttı.
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