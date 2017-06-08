Borsa günü sınırlı yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 0.37'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0.37'lik sınırlı yükselişle tamamladı. Endeks, 361,02 puan artarak 97 bin 977 puan, işlem hacmi de 3 milyar 995 milyon 902 bin 528 lira oldu. Kapanışta Bankacılık endeksi yüzde 0.31 oranında değer kaybetti, Sanayi endeksi yüzde 0.71 oranında artış gösterdi.
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