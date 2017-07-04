Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,68'lik yükselişle tarihi rekor seviyesini tazeledi.
Borsa, günü yüzde 0,68'lik yükselişle tarihi rekor seviyesini tazeledi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,68'lik yükselişle tarihi rekor seviyesini tazeledi. Endeks, 685,49 puanlık artışla rekorunu 101 bin 207 puana taşıdı. Toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi de yüzde 0,89 değer kazandı.
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