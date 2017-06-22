Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa günü yüzde 0,69'luk yükselişle kapanarak tarihi rekorunu tazeledi.

Borsa günü yüzde 0,69'luk yükselişle kapanarak tarihi rekorunu tazeledi.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,69'luk yükselişle kapanarak tarihi rekorunu tazeledi. Endeks, 682,03 puan artışla tarihi rekorunu 100 bin 72 puana taşırken, işlem hacmi de 3,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı.

