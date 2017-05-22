Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa günü yüzde 1,32'lik yükselişle rekor seviyeden tamamladı.

Borsa günü yüzde 1,32'lik yükselişle rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,32'lik yükselişle rekor seviyeden tamamladı. Endeks 1,252,70 puanlık artışla 96 bin 400,03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapanırken, toplam işlem hacmi de 5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,41, holding endeksi ise yüzde 0,47 değer kazandı.

