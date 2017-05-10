Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa günü yüzde 0,91'lik yükselişle tarihi zirvesini tazeleyerek tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,91'lik yükselişle tarihi zirvesini tazeleyerek tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,91'lik yükselişle tarihi zirvesini tazeleyerek tamamladı. Endeks 870 puanlık artışla 96 bin 194 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 6,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı.

