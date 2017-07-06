Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,12'lik düşüşle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,12'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,12'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 177,44 puanlık azalışla 100 bin 627 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,28 azaldı.

