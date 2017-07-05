Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,46'lık düşüşle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,46'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,46'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 463,34 puanlık azalışla 100 bin 744 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi de yüzde 0,83 değer kaybetti.

