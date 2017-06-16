Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0.55'lik düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0.55'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0.55'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 544,46 puan azalışla 98 bin 192 puan, işlem hacmi de 3,5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kaybetti.

