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Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0.90'lık düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0.90'lık düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0.90'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 899,26 puan azalışla 98 bin 737 puan, işlem hacmi de 4,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kaybetti.

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