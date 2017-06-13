Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa gün içinde 100 bin puanı geçtiği günü yüzde 0.14'lük düşüşle tamamladı.

Borsa gün içinde 100 bin puanı geçtiği günü yüzde 0.14'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi gün içinde 100 bin puanı geçtiği günü yüzde 0.14'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 142,44 puan azalışla 99 bin 299 puan, işlem hacmi de 5,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,31 arttı.

