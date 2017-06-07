Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,73'lük düşüşle tamamladı. Endeks 715,02 puanlık azalışla 97 bin 616 puan, işlem hacmi de 5,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kaybetti.

