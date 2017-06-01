Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,18'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,18'lik düşüşle tamamladı. Endeks 175,09 puanlık azalışla 97 bin 365 puan ile kapanırken, işlem hacmi 5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti.
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