Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,39'luk düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,39'luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,39'luk düşüşle tamamladı. Endeks 378,32 puanlık azalışla 97 bin 347 puan ile kapanırken, işlem hacmi 4,4 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,15 arttı.

