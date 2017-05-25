Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,61'lik düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,61'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,61'lik düşüşle tamamladı. Endeks 600,83 puanlık azalışla 97 bin 712 puan ile kapanırken, işlem hacmi 6,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 3,09 değer kaybetti.

