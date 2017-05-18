Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,60'lık düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,60'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,60'lık düşüşle tamamladı. Endeks 577,62 puanlık azalışla 95 bin 147,34 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 4,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi ise yüzde 0,31 azaldı.

