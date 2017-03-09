Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,54'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,54'lük düşüşle tamamladı. Endeks 482,34 puanlık azalışla 89 bin 2 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,39 arttı.
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