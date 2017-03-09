Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,54'lük düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,54'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,54'lük düşüşle tamamladı. Endeks 482,34 puanlık azalışla 89 bin 2 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 3,8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,39 arttı.

