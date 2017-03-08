Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 1,46'lık düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 1,46'lık düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,46'lık düşüşle tamamladı. Endeks 1,328 puanlık azalışla 89 bin 484 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,8 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 2,07, holding endeksi de yüzde 2,14 değer kaybetti.

