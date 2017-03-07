Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,25'lik düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,25'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,25'lik düşüşle tamamladı. Endeks 231,38 puanlık azalışla 90 bin 813 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi de yüzde 0,66 değer kaybetti.

