Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 2,11'lik yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 2,11'lik yükselişle tamamladı. Endeks 1.841 puanlık artışla 89 bin 320 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi de yüzde 1,65 değer kazandı.
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