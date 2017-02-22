Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü yüzde 0,49'luk düşüşle tamamladı.

Borsa günü yüzde 0,49'luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 0,49'luk düşüşle tamamladı. Endeks 433,86 puanlık azalışla 88 bin 531 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,1 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kaybetti.

