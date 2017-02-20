Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftanın ilk gününü günü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı.
Borsa haftanın ilk gününü günü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi haftanın ilk gününü yüzde 0,27'lik düşüşle tamamladı. Endeks 242,75 puanlık artışla 88 bin 587 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,24 arttı.
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