Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yüzde 0,09'luk düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,09'luk düşüşle başladı. Endeks, 88,98 puanlık azalışla 99 bin 180 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,11, holding endeksi de 0,04 değer kaybetti.
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