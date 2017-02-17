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Borsa güne yatay başladı
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Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,06'lık düşüşle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,06'lık düşüşle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,06'lık düşüşle başladı. Endeks, 52,05 puanlık düşüşle 88 bin 134 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi de yüzde 0,12 değer kaybetti.

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