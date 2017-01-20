Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,06'lık yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,06'lık yükselişle başladı. Endeks, 50,64 puanlık yükselişle 82 bin 350 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,20 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,10 azaldı.
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