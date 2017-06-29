Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne yüzde 0,30'luk yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100 bin 916 puandan başladı.

Borsa güne yüzde 0,30'luk yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100 bin 916 puandan başladı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,30'luk yükselişle başladı. Endeks, 299,06 puanlık artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100 bin 916 puana ulaştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı.

