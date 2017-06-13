Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne yüzde 0,30'luk yükselişle tarihi rekorunu tazeleyerek başladı.
Borsa güne yüzde 0,30'luk yükselişle tarihi rekorunu tazeleyerek başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,30'luk yükselişle tarihi rekorunu tazeleyerek başladı. Endeks, 300,03 puanlık artışla yeni zirvesini 99 bin 742 puana taşırken, açılışta bankacılık endeksi 0,37, holding endeksi de 0,47 değer kazandı.
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